Addio a ’Talino’ Capecchi Colonna del Gs Piuvica

(Di giovedì 25 aprile 2024) Una malattia che negli ultimi tempi lo aveva indebolito ma mai abbattuto, fino alle complicazioni che hanno portato al ricovero all’Ospedale San Jacopo e poi ad una prematura scomparsa. Riccardo, conosciuto come "Talino", se n’è andato all’età di 64 anni, nella notte tra martedì e mercoledì, lasciando la moglie Antonella e i due figli Lorenzo e Francesco. Un lutto che colpisce da vicino una comunità, quella di Ponte alla Pergola, in cui Riccardo era ben conosciuto da tutti per la sua storica attività di parrucchiere.gestiva infatti da moltissimi anni il negozio in via Fiorentina, vicino alla Casa del Popolo, che fin dagli anni Settanta era stato del padre. Non solo la passione per la barberia però, perché "Talino" era anche un navigato dirigente calcistico, che per molti anni ha legato la propria passione al Gs ...