Accadde oggi - 25 aprile | Carlo Nervo ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 25 aprile 2024) 25edChi scrive non ha ancora compiuto quarant’anni e ha iniziato a conoscere le vicende del Bologna nel 1996, quando i rossoblù riabbracciarono la Serie A dopo cinque anni. La prima nel massimo campionato (la seconda sotto le Due Torri) di un ragazzo veneto che poi sarebbe entrato in politica. Certo, quella maglia venne poi indossata da campioni come Roberto Baggio e Beppe Signori, ma io avevo una certa simpatia per lui. Il 252004metteva a segno l’ultima rete in A. Undici stagioni e mezzo per lui con la casacca felsinea: un simbolo, al punto che del 2015 Gianfranco Civolani lo inserì tra i 100 di sempre del Bologna in una speciale classifica stilata sul Guerin Sportivo. Ma la statistica non è ...