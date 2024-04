(Di mercoledì 24 aprile 2024) Hossein Hosseini è undiiraniano dell'Esteghlal e della Nazionale. E' sotto i riflettori del suo Paese e del mondo intero per un gesto normalissimo ma che in Iran è assolutamente vietato. La federazione calcistica iraniana lo haper averuna giovaneche era riuscita ad entrare in c...

Il Calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante: possibile Derby con l'Inter per un giovane portiere ? ecco di chi si tratta (pianetamilan)

Da quando, 10 mesi fa, David de Gea ha lasciato il Manchester United, ha giocato, per modo di dire, con la sua squadra di eSport Rebels. Per il resto è praticamente sparito dalla circolazione. E’ senza contratto. De Gea – racconta il Telegraph – “si è ribellato all’idea che i giocatori senza ... (ilnapolista)

Careca e Tacconi: festa ad Agropoli per due assi del calcio - In un ampio programma venerdì 26 per Eroi del calcio e valori il promotore Antonio Ruggiero e il presidente Ussi Coppola premieranno Stefano Tacconi, grandissimo portiere della Juve e della Nazionale ...ilmattino

Primera RFEF, l'Arenteiro schiererà il preparatore dei portieri contro il Deportivo - L'incredibile caso dell'Arenteiro, costretto a schierare il preparatore dei portieri nella partita contro il Deportivo de La Coruña ...gianlucadimarzio