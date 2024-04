Salvezza? Ora è dura - ma dobbiamo provarci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Arriva in sala stampa Andrea Mosconi con il volto tirato e dispiaciuto di chi ci ha provato ma ha anche subito una battuta d’arresto pesante nell’economia di una intera stagione. "Gara complicata e molto difficile ma questo lo sapevamo. Eravamo stati bravi a riacciuffarla ma loro è una squadra che ha grande tecnica e gamba, oltre ad avere grande fiducia. Ci abbiamo provato nella ripresa, un paio di occasioni le abbiamo avute ma loro quando attaccano sono sempre pericolosi. Dispiace però oggi non ci voleva, Anche i risultati dicono male, era la gara della vita ma il calcio è questo. Noicrederci fino alla fine, sapevamo di dover fare un percorso di sole vittorie ma non è finita e c’è l’obbligo cdi crederci". Certo i risultati dagli altri campo non hanno aiutato la Fermana. "Ora è, i risultati non ci hanno premiato. Venivamo da un trend ...