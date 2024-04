Occidente a un passo dall' invio di truppe a Kiev | Orban lancia l' allarme

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'è a undiin Ucraina e questo vortice militare può trascinare l'Europa verso il basso. Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktoral sito di notizie ungherese Index, aggiungendo che «oggi a Bruxelles c'è una maggioranza favorevole alla guerra. L'atmosfera in Europa è bellicosa. La logica della guerra domina la politica. Vedo preparativi per la guerra da parte di tutti e ovunque. Il segretario generale della Nato ha detto che vuole istituire una missione dell'Alleanza in Ucraina. I leader europei sono già coinvolti in una guerra, vedono questa guerra come la loro guerra e la stanno conducendo come tale». D'altronde il pericolo che le difficoltà aumentino per l'Ucraina l'ha anticipato anche il capo della Direzione principale ...