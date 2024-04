(Di domenica 21 aprile 2024) Il ministero dell’Economia e delle Finanze hato, con importo complessivo a 5 miliardi di euro, di Btp, titoli che andranno inmercoledì 232024. Per la data del regolamento occorrerà attendere venerdì 262024. BtpinIl meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell’marginale con deinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione. L’ammontare collocato sarà deinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni ...

BTP: Il MEF annuncia nuovi titoli a 3 e 7 anni , ecco le caratteristiche dell’investimento L’emissione di nuovi BTP a 3 e 7 anni da parte del MEF si inserisce in un contesto di crescita ... (blowingpost)

Il Mef annuncia l’emissione di Btp Short Term e BTP€i: asta il 23 aprile - Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione, con importo complessivo a 5 miliardi di euro, di Btp Short Term e Btp€i, titoli che andranno in asta mercoledì 23 aprile 2024. Per ...quifinanza

Europee, Tajani in campo. Meloni pronta all’annuncio - Il leader di FI annuncia la candidatura e punta a sorpassare la Lega. La premier ufficializzerà la decisione il 28 aprile: potrebbe valere il 30% ...ilsecoloxix

Asta BTP€i e BTP Short Term 23 aprile: prenotazione dei titoli entro lunedì - Asta BTP€i e BTP Short Term 23 aprile: ecco tutte le date e il calendario da rispettare per investire in questi titoli.tag24