Ginnastica artistica - Trofeo Jesolo 2024 | Italia Junior d’argento nella prova a squadr - oro per Giulia Perotti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) In attesa del grande appuntamento del pomeriggio, ovvero la gara Senior che sarà visibile in diretta su Sportface Tv, è iniziata in mattinata la XV edizione delCittà die l’si è subito messa in evidenza con una medagliae e un oro nel concorso generale individuale. A mettere la firma sul metallo più prestigioso è stata, che ha ha concluso i suoi esercizi con uno score complessivo di 52.800 con il quale è riuscita a precedere le due statunitensi Addy Fulcher (52.467) e Claire Pease (52.122). La rivincita le americane se la sono prese nel concorso generale ae, conquistando l’oro con il punteggio di 158.534 davanti ...