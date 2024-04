Un paio di piccole novità si mostrano nell’ultima Beta di Google Telefono

novità per Gboard e Google Messaggi a partire dalle beta: in arrivo la correzione del testo selezionato e una scorciatoia per le reazioni. L'articolo Gboard e Google Messaggi anticipano un paio di ... (tuttoandroid)

Tutte pazze per lo stile Cowboy, un trend del momento per le vere country girls! - stile cowboy come riprodurre lo stile cowboy capi e accessori in stile cowboy come vestirsi in stile cowboy donna ...myluxury

Innovazione, Iannicelli (Ordine Ingegneri): "Digital skill, tra gli ultimi in Europa" - “Nelle digital skill degli individui tra i 16 e i 74 e siamo quart’ultimi, un paio di anni fa eravamo ultimi: le nostre competenze digitali sono inferiori in tutta Europa. Sono e rimarranno tali”. Que ...adnkronos

Berry, Osservatorio Brick: aste immobiliari in calo del 17,8% nel I trimestre 2024. In aumento il prezzo base - Nei primi tre mesi del 2024 sono state 37.000 le aste pubblicate in Italia. I dati dell’Osservatorio Brick realizzato dalla società Berry.simplybiz.eu