Quando inizia TIM Summer Hits 2024? Data e Conduttori

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Le anticipazioni sul TIM, rivelate in esclusiva da Giuseppe Candela, svelano alcune novità interessanti per l’evento musicale più atteso dell’estate. Andrea Delogu sarà nuovamente al timone dello show, affiancata da Nek, confermando la sua presenza non come sostituto temporaneo, ma come co-conduttore fisso. TIM: confermata Delogu, Nek e Rai… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie