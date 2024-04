’Uccisa per vendetta - perché donna’ Seun - la perizia sarà integrata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) di Antonia Casini La. Omicidio della dottoressa Barbara Capovani, a quasi un anno di distanza. Dopo oltre 4 ore di udienza, la Corte decide di accogliere in parte la richiesta della difesa. La nuova consulente di quest’ultima e quelli dell’accusa e della parte civile sono giunti a conclusioni diverse. Per il professor Paterniti (perito nominato dalla pm Lydia Pagnini), "in quanto persona bugiarda e manipolatrice, sarebbe inutile sentire" l’imputato di Torre del Lago Gianluca Paulg. Stessa lettura del consulente della famiglia, il dottor Angelo Fioritti. Mentre la dottoressa Neri, nominata dagli avvocati Parrini e Ratti, ha spiegato che è necessaria "una visita per capire il suo stato adesso e il nesso con il reato". Il prof Rolando Paterniti, psichiatra che, fra le altre cose, ha diretto ...