Più decoro nei cimiteri comunali Al via assistenza e manutenzione La giunta approva le linee guida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Piùe ordine in segno di rispetto verso chi non c’è più ma anche verso coloro che si recano al camposanto per un ricordo e un saluto. È l’obiettivo con cui ha preso il via il nuovo servizio dinei, come previsto nel bilancio di quest’anno. Un addetto della cooperativa “Alta Versilia“, affidataria del servizio, curerà le principali attività di gestione enei diversi. L’orario provvisorio prevede, al momento, la presenza dell’addetto con rotazione settimanale nei diversi, ma laguarda già al potenziamento del servizio con ulteriori turni di lavoro. Fin da questa prima fase di avvio, dunque, l’addetto assicurerà la sua presenza due volte alla ...