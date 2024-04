Cecchetti si ferma | Tornerò nei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) "E’ una situazione difficile, non la sto vivendo benissimo: al 99% domenica ad Oderzo non ci sarò". Alessandroè sceso in campo sul dolore anche con Bergamo, ma a meno di consistenti miglioramenti in questi giorni sarà costretto ad alzare bandiera bianca in occasione dell’ultimo turno del Play-In, nel quale Ferrara dovrà blindare la terza piazza. Il lungo romano sta convivendo da tempo con una borsite alla caviglia che è peggiorata col passare delle settimane: "Quando sai di andare in campo non al 100% della condizione fisica sei limitato – le sue parole –, la situazione purtroppo è ancora lontana dal risolversi, si tratta di un’infiammazione cronica che si è riacutizzata e giocarci sopra non ha aiutato. Nonostante l’infortunio andavamo incontro a delle partite decisive, per cui ho deciso di stringere i denti e scendere in campo lo stesso: la scorsa ...