Risale l’inflazione | a marzo +1 | 2%

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Avanti adagio. Il Paese cresce, anche al di sopra della media europea. Ma sarebbe azzardato parlare di un "percorso di ripresa". Parola di Carlo Sangalli, presidente della Confcommercio, che concluderà oggi la due giorni del tradizionale Forum di primavera ospitato nei saloni di villa Mian a Roma. Un appuntamento fortemente segnato dai venti di guerra che soffiano dal Medio Oriente. Numeri che spingono il presidente di Confcommercio a chiedere alla Bce un atto di coraggio per ridurre al più presto il costo del denaro. Una mossa decisiva dal punto di vista della Confcommercio. Insieme alla conferma, per il 2025, del taglio del cuneo fiscale e dell’Irpef a tre aliquote, ad oggi finanziati solo fino al 2024. Tutte misure indispensabili anche solo per centrare l’1,2% dello scenario ‘tendenziale’ indicato nel Documento di economia e finanza (Def). Un target che potrebbe risultare ...