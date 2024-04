«Mi hai rubato il marito» | le fa stalking su Facebook e pubblica video diffamatorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Valdichiana, 17 aprile 2024 – Non ci ha visto più. Il suo matrimonio, che andava avanti da oltre 30 anni, era stato mandato in frantumi da una donna. Si era insinuata nel loro rapporto, mandandolo in mille pezzi. La moglie, che sosteneva di essere stata tradita, ha allora cominciato a prendere di mira la ’rivale’ che gli aveva soffiato, a suo dire, l’uomo con cui aveva messo su famiglia. Iniziando a perseguitarla, non solo sul posto di lavoro ma anche sui social dove è statoto persino unin cui rivelava chi era la persona con cui l’uomo aveva una relazione e la sua occupazione. Una gogna, insomma. Per questo una 66enne che vive in un comune della provincia di Siena, difesa dall’avvocato Emiliano Bianchi, è stata condannata ieri con rito abbreviato a sei mesi pere diffamazione. Pena ...