Biglietti Torino Frosinone | dopo il record nel derby l’Olimpico prova a ripetersi | il dato sui tagliandi

(Di lunedì 15 aprile 2024)è il prossimo match in programma per i granata, il tifo risponde presente eilNumeri che parlano chiaro. Sono quasi 28.000 (27.788 per esser precisi) i tifosi che sabato 13 aprile hanno assediato le tribune dello Stadio Olimpico Grandein occasione del 185°della

In casa Inter è partito il conto alla rovescia per la conquista dello scudetto e, dunque, della seconda stella. I nerazzurri potrebbero conquistare lo scudetto nel derby contro il Milan o, più tardi ... (inter-news)

Saranno soltanto un centinaio, i sostenitori della Fiorentina a Torino, per la partita con la Juve ntus (stasera , 7 aprile 2024, ore 20,45, diretta su Dazn), visto che la tifoseria organizzata ... (firenzepost)

Il teatro non è solo un luogo di cultura e di intrattenimento, ma può essere anche un vero e proprio strumento di cura di sé stessi. Sin dalla più tenera età, assistere a uno spettacolo teatrale può ... (orizzontescuola)

Regolamento: Thirty Seconds To Mars in concerto - L’utente, regolarmente registrato sul sito www.virginradio.it potrà accedere alla sezione dedicata al concorso, selezionare la data per la quale vuole partecipare e dimostrare le proprie conoscenze le ...virginradio

Subsonica, dopo il successo nei palasport arriva il tour estivo: date e Biglietti - I Subsonica non vogliono più scendere dal palco. Dopo il successo del tour nei palasport, culminato sabato (13 aprile) con il gran finale nella loro Torino, la band ha annunciato le nuove date di “ La ...radioitalia

La proposta dell'Osservatorio sulla Torino-Ceres per i Biglietti: "l'abbonamento Formula è da rivedere" - La proposta dell’Osservatorio è stata sintetizzata in una lettera indirizzata negli scorsi giorni alla Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e ad AMP (Agenzia per la Mobilità Piemontese).giornalelavoce