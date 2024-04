A Soci | l’imprenditore fondatore di Eataly Oscar Farinetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Arezzo, 13 aprile 2024 – L’asazione Obiettivo Comune ha invitato in Casentino, che ha accettato l’invito per il 22 aprile 2024 alle ore 21.00 al Cinema Italia. L’occasione è offerta dal suo ultimo libro, “Dieci mosse per affrontare il futuro”, attraverso il quale il patron di, colloquierà con la popolazione per comprendere meglio come affrontare anche il futuro del Casentino. Il libro diè stato definito “un ponte” che unisce il passato e il futuro. In un mondo incerto e competitivo, spazzato da venti di guerra, crisi politiche ed emergenze, spesso l’avvenire fa paura, ma c’è un modo preciso per non lasciarsene sopraffare: progettarlo, giorno per giorno, seguendo dieci semplici mosse.riporta l’esempio dei grandi del passato come Leonardo Da Vinci, che le aveva già previste e provate ...