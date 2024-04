Temptation Island 2024 | Edoardo e Micol smentiscono le voci!

(Di venerdì 12 aprile 2024) Preparatevi, perché l’estate porterà con sé una nuova stagione di emozioni e tentazioni con! Il tanto atteso reality show, condotto da Filippo Bisciglia, è pronto a tornare sul piccolo schermo per mettere alla prova le coppie nei villaggi dei tentatori e delle tentatrici. Anche quest’anno, le anticipazioni promettono scintille e colpi di scena che terranno incollati i telespettatori davanti alle loro schermate.anticipazioni: svelata la data d’inizio. Presto in ondanel cast? Ecco la verità! L’ultima novità che sta facendo il giro del web riguarda la prima coppia pronta a mettersi in gioco:Incorvaia ed ...

Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della dodicesima edizione di Temptation Island, i cui casting sono stati annunciati lo scorso 11 marzo. La messa in onda della nuova edizione del ... (isaechia)

Grande Fratello, Greta Rossetti: "Il tatuaggio di coppia con Mirko Lo toglierò per rispetto di Perla" - L'ex tentatrice di Temptation Island, Greta Rossetti, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha parlato del suo percorso nella Casa, della sua amicizia con Perla Vatiero e del ...comingsoon

Chi è Artur Dainese Età, vita privata e Instagram - Artur Dainese ha diversi hobby, come per esempio godersi il sole al mare o in barca, ama viaggiare e il settore della moda. Ha abitato per un periodo a Ibiza ma oggi sembrerebbe vivere a Milano.novella2000

Edoardo Tavassi e Micol a Temptation Island La coppia vuota il sacco - Mentre lo staff di Maria De Filippi è al lavoro per formare il nuovo cast di Temptation Island, alcune indiscrezioni danno per certa la presenza di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, coppia che si è ...notizie