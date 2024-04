Rennes-Tolosa sabato 13 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 12 aprile 2024) Caduto a Monaco e reduce da 3 KO in una settimana tra Ligue1 e coppa di Francia, ildi Stephan va a caccia di riscatto quest’oggi in casa contro il relativamente tranquillo. I rossoneri sono a -4 dal sesto posto, con le ultime sconfitte che sanno tanto di occasione persa dopo aver passato mesi a rincorrere la zona Europa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Manca solo un match per portare a conclusione i sedicesimi di finale di Coppa di Francia : sarà infatti Feignies-Montpellier in programma mercoledì a chiudere il turno. Nella serata di domenica il ... (sportface)

Il programma completo del weekend, Bayer già campione - La Ligue 1 avrà luogo, dunque, solo come “prima parte” in questa settimana e inizierà venerdì sera con l’anticipo tra Metz e Lens, e proseguirà con la sfida del sabato sera tra Rennes e Tolosa ...football-magazine

Rennes-Tolosa, il pronostico di Ligue 1: gara da Under, ma c’è di più - Giornata numero 29 in Ligue 1, anch’essa come tutti gli altri campionati giunta nella sua fase calda. Tra le sfide in programma, sabato 13 marzo alle 21:00, anche un Rennes-Tolosa che non ha molto da ...footballnews24

Juve, il derby per chiudere il discorso Champions e riportare il sereno tra Allegri e giocatori - Nella settimana delle grandi sfide europee, la Juventus si prepara alla partita più importante per provare a diventare protagonista in Champions dalla prossima stagione. Il derby della Mole, la straci ...repubblica