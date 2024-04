Lufthansa sospende tutti i voli | prove generali a Mehrabad | inizia l' attacco dell' Iran?

(Di venerdì 12 aprile 2024) La tensione in Medio Oriente sta raggiungendo il suo culmine. Infatti, si apprende, Israele si sta preparando a undiretto"probabilmente sul suolo israeliano" già nelle prossime 24-48 ore. Lo ha conferamto al Wall Street Journal un funzionario statunitense citando rapporti'intelligence. Secondo la fonte, l'avverrebbe nel sud oppure nel nord del Paese. Il rapporto del Wsj sottolinea inoltre che ai dipendenti del governo americano in Israele e alle loro famiglie è stato vietato viaggiare in aree al di fuori del centro di Israele, Gerusalemme e Beersheba, evitando il nord e il sud del Paese, fino a nuovo avviso. Il quotidiano americano cita anche una fonte vicina al regimeiano, secondo cui Teheran non ha ancora preso alcuna decisione definitiva. Lo ...

