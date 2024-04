La grande chance L’Inter senza Lautaro Sanchez più di Arnautovic con l’obiettivo rinnovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Inter-Cagliari si giocheràl’abituale capitano nerazzurro.Martinez è infatti squalificato: ha energicamente fermato un avversario lanciato in contropiede nel finale di gara con l’Udinese e questo gli è costato il cartellino giallo dall’arbitro. Era in diffida, salterà la gara di domenica e non rischierà così di non esserci per il derby del 22 aprile quando, sebatterà il Cagliari, sarà match point scudetto. Un’occasione da sfruttare per chi, alle spalle dell’argentino e di Thuram, ha trovato pochissimo spazio. Diversamente dallo scorso anno, quando soprattutto nel momento chiave Inzaghi alternò moltissimo le sue punte, in questa stagione le gerarchie sono definite. È diventato quindi complicatissimo trovare spazio sia per Marko(che inoltre ha dovuto confrontarsi con svariati guai ...