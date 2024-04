Supportare l’Unicef per rendere accessibile l’acqua potabile sia nelle emergenze che nei Paesi dove questo diritto non è ancora garantito: è il focus della Corsa di Maya per l’Unicef. "Col programma ... (ilgiorno)

La Corsa di Maya. Si riaccendono i riflettori sui diritti dell’infanzia - Brescia celebra i diritti dell'infanzia con La Corsa di Maya, evento promosso dall'UNICEF provinciale. Metafora di speranza per bambini in difficoltà.ilgiorno

Il 21 aprile a Sanpolino tutti in Corsa con Maya per l’UNICEF - Torna la "Corsa di Maya" per aiutare chi non riesce ad accedere all'acqua potabile. Evento creato dall'ultramaratoneta Galina Maya Stratulea.elivebrescia.tv

Brescia, al Parco delle Cave c’è la “Corsa di Maya per l’Unicef - Domenica 21 aprile 2024, torna l’iniziativa promossa dal Comitato provinciale dell’Unicef, nata da un’idea di Galina “Maya” Stratulea, ultramaratoneta di origine moldava che vive a Brescia.quibrescia