Deludono i big Si salva Bennacer Pioli cambia tardi

(Di venerdì 12 aprile 2024) MAIGNAN 6. La parata nel primo tempo sul tiro deviato di Dybala è tutt’altro che elementare. Ripresa da spettatore. CALABRIA 5. Quando lo puntano va in difficoltà e davanti non è un fattore. GABBIA 6,5. Non sfigura in un confronto complicato contro Lukaku. THIAW 6. Non sempre riesce a leggere i movimenti di Dybala. Però non fa grandi errori. HERNANDEZ 5,5. Perde il faccia a faccia con El Shaarawy, a cui concede tanto e che non mette alle corde. Un solo affondo nel finale.6. Chiama a sé tutti i palloni e li distribuisce, anche se latita un po’ la giocata illuminante. REIJNDERS 5,5. Suo il primo tentativo del Milan, ma è anche uno di quelli che faticano a entrare in partita. PULISIC 6. Lo raddoppiano e lui prova a uscirne con intelligenza. Gli manca il guizzo giusto. LOFTUS-CHEEK 5,5. Perde completamente l’uomo in occasione del vantaggio giallorosso. ...