Borsa | l' Europa apre in rialzo | si guarda al taglio dei tassi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Le Borse europee aprono indopo la Bce che ha lasciato invariato id'interesse e la prospettiva di una partire da giugno. In questo contesto i rendimenti dei titoli di Stato del Vecchio continente sono in calo. Confermate le stime dell'inflazione in Germania mentre nel Regno Unito il prodotto interno lordo è in crescita. Avvio positivo per Parigi (+0,86%), Londra (+0,78%), Francoforte (+0,06%).

Mercati azionari Borsa svizzera: apre in rialzo - In Europa per contro dopo la riunione della Banca centrale europea (Bce) di ieri appare sempre più probabile che il costo del denaro sarà abbassato in giugno. Sul fronte interno in calo è Zurich ...bluewin.ch

Borsa Italiana analisi 3 azioni: Unicredit, Tim, Snam - Borsa Italiana analisi 3 azioni con focus dedicato ai titoli di Unicredit, Telecom Italia (Tim) e Snam.fxempire

Borsa: Europa tenta rimbalzo con Bce colomba, in Usa via a stagione trimestrali - Carrellata di dati per l'Europa: dall'inflazione tedesca armonizzata a marzo (+2,3%) alla produzione industriale nel Regno Unito (+1,1% a febbraio, +1,4% su anno). In Uk e' uscito anche il dato sul ...ilsole24ore