Cos’è un browser?

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Immagina Internet come una vastissima biblioteca, con libri, immagini, video e informazioni di ogni tipo conservati su scaffali infiniti. Per accedere a questa biblioteca e consultare i suoi contenuti, hai bisogno di un bibliotecario: il. In parole semplici, unè un programma che ti permette di navigare su Internet. È come una finestra che si apre sul mondo online, consentendoti di visitare siti web, guardare video, leggere articoli, fare acquisti e molto altro ancora. Spesso ilviene confuso con il motore di ricerca, in questo articolo viene spiegata la differenza tra iled il motore di ricerca. Come funziona un? Quando digiti un indirizzo web (come “https://www.google.com/“) nella barra del, questo invia una richiesta al ...