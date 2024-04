F1 | è “Delfino rampante” La Ferrari prima in linea di successione dietro ai sovrani del Circus

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tutto secondo copione per lanel Gran Premio del Giappone. Pur soffrendo in qualifica, le Rosse sono emerse alla distanza, massimizzando il proprio potenziale. Il terzo posto di Carlos Sainz e il quarto di Charles Leclerc confermano viepiù il ruolo di seconda forza indiscussa della Scuderia di Maranello. Come già scritto nelle scorse settimane, c’è modo e modo di ricoprire il ruolo di “seconda forza”. Si può esserlo con distacco, si può essere un’alternativa alla. Al momento, si ricade nell’eventualità meno intrigante, quella di chi deve accontentarsi di posizionarsi subito alle spalle di chi domina la scena. Dunque, più che di Cavallino, si può parlare di. La metafora è relativa al titolo “di Francia”, ovvero il primo in ...