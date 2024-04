(Di domenica 7 aprile 2024) Tel Aviv, 7 apr. (Adnkronos) – Ihanno iniziato a tornare aldi, in seguito al ritiro delle forze dell?Idf dalla città nel centro di Gaza. Lo riportano iisraeliani. L'articolo CalcioWeb.

Tel Aviv, 24 mar. (Adnkronos) - Israele avrebbe deciso di rilasciare tra i 700 e gli 800 palestinesi detenuti nelle sue carceri nell'ambito di un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di ... (liberoquotidiano)

Putin afferma che F-16 che venissero utilizzati dall’ Ucraina contro la Russia verrebbero colpiti anche se si trovassero in aeroporti Nato. Il presidente russo definisce una “assurdità totale” che ... (ilsole24ore)

Putin afferma che F-16 che venissero utilizzati dall’ Ucraina contro la Russia verrebbero colpiti anche se si trovassero in aeroporti Nato. Il presidente russo definisce una “assurdità totale” che ... (ilsole24ore)

Guerra in Medio Oriente Israele si ritira da Gaza sud, ma Rafah resta nel mirino - Israele ha ritirato le truppe di terra combattenti dal sud di Gaza, lasciando Khan Yunis dove stanno rientrando gli sfollati palestinesi. La svolta – a sei mesi dall'attacco di Hamas del 7 ottobre – h ...bluewin.ch

Nel coro di Gaza. Sei mesi di domande, tutte a Israele, nessuna per Hamas - È arrivata dall’opinione pubblica forse l’unica parte inattesa della tragedia del 7 ottobre e dei suoi sviluppi. Non c’è un deus ex Machina che possa spezzare ...huffingtonpost

Mo: media, palestinesi tornano al campo profughi di Khan Yunis - Tel Aviv, 7 apr. (Adnkronos) - I palestinesi hanno iniziato a tornare al campo profughi di Khan Yunis, in seguito al ritiro delle forze dell’Idf dalla città nel centro di Gaza. Lo riportano i media is ...lagazzettadelmezzogiorno