Eccellenza Jesina | settima sconfitta consecutiva con l’Osimana

(Di domenica 7 aprile 2024) Leoncelli oggi ai minimi termini, ma generosi, condannati dal solito errore difensivo e dalla cronica sterilità in avanti. Decide la gara l’ex Alessandroni, che esulta sotto la curva leoncella JESI, 7 aprile 2024 –che si presenta oggi con pesantissime assenze, a partire da quella dei fratelli Capomaggio, Thiago e Polo, alle prese con gravi problemi familiari,, e gli infortunati Trudo e Cordella. Rientra invece, dopo lungo tempo almeno in panchina, Garofoli. Al 5’pericolosissima con Nazzarelli che ben servito da Ottaviani, è chiuso all’ultimo da Falcioni. Al 20’ conclusione alta di Chacana, che con un tiro-cross conclude male. Al 45’ va in vantaggiocon l’ex Alessandroni, bravo a girarsi in area, che va però ad esultare togliendosi la maglia provocatoriamente sotto la curva dei tifosi della ...