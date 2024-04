Berrettini torna campione a Marrakech Sorridi Matteo | questo è solo l’inizio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) L’urlo di gioia verso il suo staff dopo la semifinale vinta ieri contro Navone, il sorriso e le mani sul volto di oggi al termine della finale conquistata ai danni di Roberto Carballes Baena. In queste due reazioni c’è ilche non vedevamo l’ora di riabbracciare dopo mesi di buio. Il tutto avviene a, dove il tennista romano si prende l’ottavo titolo della sua carriera, il quarto sulla terra battuta. Ciò che impressiona maggiormente è senz’altro l’essere riuscito a prendersi questa soddisfazione in quello che era solamente il terzo torneo disputato dopo uno stop di più di sei mesi. Ed è vero,nel corso degli anni ci aveva abituato bene, con rientri spesso e volentieri vincenti dopo gli innumerevoli problemi fisici. Ma quest’ultimo periodo è stato diverso: perché forse per la pima volta, ...