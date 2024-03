LIVE Italia-Danimarca 7-3 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | ancora una mano rubata | azzurre ad un passo dalla semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:24AAAAA!da un punto per l’, si mette benissimo per i colori azzurri! 17:22 NON SBAGLIA PIU’ UN COLPO! Constantini sfrutta una propria stone per bocciare quella gialla,nuovamente costretta a marcare un solo punto. 17:21 Madaleine Dupont va perfettamente al centro della casa. 17:20 Constantini è entrata in partita! Doppia bocciata complessa, ci sono solo stonedentro la casa. 17:19 Questa volta arriva un errore clamoroso di Halse, stone che praticamente è come se fosse andata a vuoto. 17:18 Gran hit and roll di Halse, le danesi non ci stanno. 17:17 Mathis va per il punto e trova il centro della casa, continuiamo a mantenere le redini del gioco. 17:14 La ...