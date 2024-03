Nuova provocazione della Corea del Nord | missili mentre Blinken è a Seul

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024)del. Il regime di Pyongyang ha lanciato alcunibalistici a corto raggio in direzione del mar del Giappone,si trova ail segretario di Stato americano Antonyper un vertice sulla promozionedemocrazia. Secondo l'intelligence di, ladelha lanciatoa corto raggio che hanno volato per 300 chilometri tra le 7.44 e le 8.22 ora locale. Il Giappone ha parlato di trebalistici a corto raggio, che hanno volato per 350 chilometri a un'altezza di 50 chilometri. Intanto, un'altra questione è balzata agli onori di cronaca. Sono già mesi che si ...