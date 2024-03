Traffico Roma del 05-03-2024 ore 13 | 30

(Di martedì 5 marzo 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione non molto ilpresente lungo la rete viaria della città metropolitana diin queste ore ilpresente il no sta provocando particolari disagi alla circolazione in via Tuscolana riaperta alil tratto di strada tra viale Furio Camillo è largo Michele unia Dopo la rimozione di un incidenterallentato su entrambe le carreggiate Passiamo al trasporto pubblico proseguono i lavori nella sede tranviaria di Ponte Matteotti fino al 16 marzo chiusa la corsia tranviaria nei due sensi di marcia con la deviazione anche delle linee bus che vi transitano e sono iniziati i lavori di potenziamento strutturare aTermini sulla lineaPisa fino al 21 di aprile previste variazioni e ...

Luceverde Roma me trovati all'ascolto in primo piano la tangenziale dove a causa di un incidente da poco riaperta la strada in direzione San Giovanni tra

Roma: all’Auditorium il concerto The best of Disney Music: Appuntamento il 21 marzo alle 20:30. L'orchestra, diretta da Gerardo Di Lella, renderà omaggio a 15 film dell'universo Disney ...radiocolonna

Per il G7 a Verona scattano i divieti: limitazioni al Traffico e alla sosta: Per il G7, l’evento internazionale fissato per il 14 marzo a Verona, ci sono divieti in vista per i commercianti del centro di Verona ...veronaoggi

Santos Medina Familia, estradato in Italia uno dei 100 latitanti più pericolosi al mondo: Un complesso processo di estradizione, promosso dall’Italia nei confronti della Repubblica Dominicana. Così è arrivato all’aeroporto di Fiumicino, scortato dal personale dell’Interpol, Santos Medina ...ilmessaggero