Firenze , 1 febbraio 2024 - Non si ferma l'incubo dei furti ai danni delle attività. Nella notte tra mercoledì e giovedì è toccato a Bianca ZeroZero di via Fra' ... (lanazione)

Nuovo spaccata a Firenze . E' accaduto all'alba di oggi, 9 febbraio 2024, in corso Italia, zona Porta al Prato , a Firenze . A dare l'allarme, intorno alle 5.40, ... (firenzepost)

E' stato il proprietario a lanciare l'allarme, chiamando il 112 Nue L'articolo Firenze : furto con spaccata in una lavanderia di via Cimabue proviene da ... (firenzepost)

Prosegue l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze per contrastare i reati inerenti al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ... (firenzepost)

Ricercato dal 2016, arrestato al rientro in Italia: Protagonista un cittadino romeno di 38 anni, ricercato dal 2016 perché doveva ancora scontare due anni e cinque mesi per un furto avvenuto insieme ad altri complici in uno studio legale di Firenze e ...firenzetoday

I vigili urbani recuperano cinque veicoli rubati: Gli agenti hanno infatti rintracciato il mezzo, una Vespa 125 il cui furto era stato denunciato pochi giorni prima, nei luoghi frequentati dall’uomo. Il mezzo è stato restituito alla proprietaria.nove.firenze

Firenze: furto nella notte in un bar a Careggi. Portata via la cassa con 200 euro: I ladri hanno forzano la porta del bar e rubano denaro dal fondo cassa. Il colpo ai danni di un locale a due passi dal policlinico di Careggi a Firenze. A lanciare l’allarme il proprietario che ha ...firenzepost