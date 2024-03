Distretto irriguo 8 a Castiglion Fiorentino | l' apertura ufficiale dei ‘rubinetti’ con Giani e Saccardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – Entra in funzione ilnumero 8 nel comune di, grazie 2milioni 260mila euro di risorse PSR (Programma di sviluppo rurale) 2017-2020 e finanziamenti regionali . Si tratta di un’infrastruttura indispensabile per gli imprenditori agricoli del territorio, che chiedevano di poter utilizzare l’acqua della diga di Montedoglio per sviluppare il loro lavoro, migliorare il prodotto, ridurre i costi e contenere l’impatto sull’ambiente. Stamani l’dei “rubinetti” insieme al presidente Eugenio, la vice presidente con delega all’ agricoltura Stefania, il direttore generale di Anbi Massimo Gargano, la presidente del Consorzio Serena Stefani. Presenti anche rappresentanti ...