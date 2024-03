Traffico Roma del 04-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente con 4 vetture coinvolte sul tratto dellaL’Aquila tra Portonaccio e l’uscita per via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo anulare inevitabili le code inevitabili anche le ripercussioni sulla tangenziale con le code registrate a viale Castrense in direzione quindi dello Stadio Olimpico sul Raccordo Anulare abbiamo quasi perintenso in carreggiata interna tra le uscite Grazie sala e a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud e rallentamenti con code a tratti a partire dal video con laFiumicino fino all’uscita Tuscolana hanno preso il via stamani lavori sulla sede tranviaria di Ponte Matteotti sino al 16 marzo chiusa la corsia tranviaria nei due sensi ...