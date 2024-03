Tanta pioggia e neve sull’Italia | meteo oggi e domani

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ben 3 perturbazioni sul Belpaese in settimana. Al Centro-Sud e sulla Sardegna non è escluso il rischio di veri e propri nubifragi, temporali esull'Italia in una settimana in cui saranno ben tre le perturbazioni pronte a minacciare il nostro Paese. Il primo e insidioso ciclone condizionerà il tempo anche, lunedì