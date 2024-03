Ranking WTA 4 marzo 2024 | Jasmine Paolini sempre in top-15 | Swiatek al comando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non ci sono sostanziali novità nell’aggiornamento settimanale delWTA. La polacca Igaal vertice, precedendo la bielorussa Aryna Sabalenka e l’americana Coco Gauff. Sarà interessante comprendere cosa accadrà in vista del Sunshine Double, dal momento che i 1000 di Indian Wells e di Miami potrebbero dare un connotato diverso alla top-10. In questo contesto,, dopo la fantastica settimana a Dubai, si sta preparando per essere pronta agli appuntamenti negli States, augurandosi di mettere ulteriore fieno in cascina. La toscana vuol sfruttare il momento favorevole nel suo tennis e le condizioni di gioco in California e in Florida potrebbero adattarsi alle proprie caratteristiche. Nei fattiè stabilmente in top-15 ...