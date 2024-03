F1 | la Ferrari comincia il 2024 in maniera incoraggiante Red Bull resta superiore | ma la partenza non è malvagia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lahato la stagionecon il 3° posto di Carlos Sainz e il 4° di Charles Leclerc. L’esito del Gran Premio del Bahrain è assolutamente in linea con quanto percepito durante i test effettuati la settimana precedente sulla medesima pista, ovverosia che la SF-24 è la seconda forza in campo, dietro solo alla RB20. Tale ruolo va però contestualizzato. Se si guarda alle concorrenti dirette con cui si è confrontato abitualmente lo scorso anno, il Cavallino Rampante mostra i muscoli. Mercedes e McLaren sono state sovrastate. Se, viceversa, si volge lo sguardo alle Red, allora le Rosse hanno pagato dazio. Vero che Leclerc, senza le magagne presentatesi all’impianto frenante, avrebbe verosimilmente infastidito Sergio Perez nella rincorsa alla piazza d’onore e vero che Sainz ha avvicinato il messicano nel ...

