Abbruzzo – ai nastri di partenza il VI evento di Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale

REGIONALI: CALENDA, “NON MI VEDI CON CONTE, MA BENE APPOGGIO A D’AMICO”: Oggi le sfide dell’Abruzzo sono molteplici”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, oggi a Chieti nell’ambito di un evento a sostegno del candidato presidente della Regione, Luciano D’Amico. ...abruzzoweb

IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA PRESENTE IL 22 MARZO PER IL TAGLIO DEL NASTRO DI LANCIANOFIERA: Il taglio del nastro si terrà venerdì 22 alle 11. La rassegna, la terza per importanza in Italia, è stata presentata dalla neo presidente dell’Ente, Ombretta Mercurio, presenti il membro del Cda, ...abruzzoweb

Il Parco Nazionale d’Abruzzo protagonista in “Un mondo a parte” di Riccardo Milani: Entrambi sono di casa in Abruzzo e si vedono spesso a Pescasseroli e al piccolo grande cinema Ettore Scola. Sono giorni di successi e riconoscimenti per entrambi. Il 1 marzo Milani ha vinto il Nastro ...laquilablog