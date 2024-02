Sono due anni e mezzo che sto godendo | Inter | Simone Inzaghi perde il freno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Inutile negarlo oramai, anche perché con 12 punti di vantaggio sulla Juve e con 16 sul Milan oramai non ci si può più nascondere. Per il 20° titolo è ormai un conto alla rovescia per l'e intanto, dopo il successo per 4-0 sull'Atalanta nel recupero di San Siro, si gode questa straordinaria stagione: "Inutile negare che la squadra giochi bene — ha spiegato a Dazn —.dueche stocon 5 titoli vinti, una finale di Champions e ci siamo tolti tantissime soddisfazioni”. Poi però l'allenatore di Piacenza ha messo in guardia tutti: "Un mese fa eravamo pari con la Juve, quindi tutto può cambiare rapidamente — ha aggiunto —. Dobbiamo restare concentrati”.si è poi concentrato sui singoli, sottolineando la ...