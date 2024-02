Ricercato per violenza sessuale su una 15enne | individuato e arrestato a Zogno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bergamo, 29 febbraio 2024 –per64enne romeno a, nella Bergamasca. L'uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo (M.A.E.) emesso dalle autorità romene in forza del quale dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Bucarest persu minore. Nella motivazione del provvedimento viene spiegato che l'indagato “è stato condannato per avere agevolato la fuga di una minore di anni 15 da un centro protetto di Bucarest, segregandola e costringendola con minacce ad avere rapporti sessuali con lui e nello stesso tempo obbligarla a prostituirsi per trarre un profitto economico”. Secondo quanto riportato dalla stampa romena, tra i 2.600 ricercati in Romania, il 64enne ...

