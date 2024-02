Milano | calano gli ingressi in Area B e C | ecco come sta cambiando il modo di spostarsi in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Più auto nei parcheggi di interscambio e più passeggeri sul trasporto pubblico. Menosettimanali di veicoli inC e inB, mentre il bike sharing continua ad essere predominante rispetto agli altri mezzi in condivisione. Questi i dati che emergono dal report di Amat per il mese di gennaio 2024. Nel confronto con i dati dello stesso mese dell’anno scorso, gliinC segnano una diminuzione del 3,78% dal lunedì al venerdì e del 3,16% di sabato, giorno in cui la congestion charge non è in vigore. Di domenica, altro giorno in cui le telecamere ai varchi restano spente, si riscontra, invece, un aumento del 6,02% la domenica. Rispetto a gennaio 2023, diminuiscono anche gliinB nei giorni infrasettimanali (meno 0,7%) e di sabato ...