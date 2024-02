Arrestati un ladro e due pusher | tutti e tre picchiano gli agenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bologna, 29 febbraio 2024 - Tre arresti e altrettanti poliziotti picchiati nel corso dei due distinti interventi, da parte di Volanti e Squadra mobile. Il primo a finire in manette è stato un venticinquenne della Guinea, già noto fin dal 2017 per reati legati allo spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto in zona universitaria: una pattuglia stava passando in via Petroni quando l’attenzione degliè stata richiamata dalle urla di un uomo che gridava “al”. La vittima, infatti, aveva appena visto il centrafricano rubare la sua bicicletta da 700 euro, montarci su e scappare. I poliziotti si sono dunque messi all’inseguimento del 25enne, riuscendo infine a bloccarlo in via Mascarella. L’uomo, però, ha opposto una strenua resistenza all’arresto, colpendo glicon calci e pugni. Alla fine, ...