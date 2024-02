A lezione con l’ambiente | un orto per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nell’area ortiva del Comune, vicino alla scuola primaria Dozza, noi alunni abbiamo sempre coltivato qualcosa. Purtroppo durante il Covid abbiamo dovuto interrompere l’attività. Per tre lunghi anni non siamo più andati all’, così si è ’sperduto’. Ma quest’anno, per un progetto di scienza attiva, siamo riusciti a ritornarci. Ci siamo divisi in gruppi e abbiamo organizzato i materiali dividendoli per classi. Con gli strumenti adatti, forniti dalla scuola, abbiamo strappato le erbacce e smosso il terreno. Nel frattempo un altro gruppo ha pulito sedie e tavolini che si trovano all’interno della zona degli orti, un altro piccolo gruppo ha gettato via le erbacce secche. Infine, facendo dei piccoli buchi, con uno strumento adatto, abbiamo piantato aglio e scalogno. Abbiamo chiesto alle nostre insegnanti e ad alcuni nostri compagni che ruolo ricopre ...