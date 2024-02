Inter-Atalanta 4-0 | poker e ottava vittoria di fila | Inzaghi vede scudetto

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – L'batte l'4-0 oggi nel match valido come recupero della 21esima giornata della Serie A 2023-2024 e compie un altro passo verso lo. La formazione allenata dasi impone con i gol di Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi. L'ottavo successo consecutivo consente alla capolista di volare a 69 punti e

L’Inter di Simone Inzaghi vince in casa contro l’Atalanta 4-0, nella gara valida per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Di seguito la ... (inter-news)

L’Inter finisce contro l’Atalanta in goleada vincendo con il risultato di 4-0. Simone Inzaghi mette in scena uno spettacolo assoluto, è lui il migliore nelle ... (inter-news)

Inter-Atalanta, Oreggia: "Questo calcio ormai schiavo del Var non può piacere a nessuno. E’ il calcio di Ceferin e Infantino": "Questo calcio ormai schiavo del var non può piacere a nessuno nemmeno a chi è smisuratamente più forte come l’Inter. E’ il calcio di Ceferin e Infantino cioè del peggio. Inter-Atalanta". Così l'ex ...tuttojuve

Inter-Atalanta, straordinari per il Var: l'analisi degli episodi: L'episodio più complesso arriva invece nella ripresa sul rigore che porta al 3-0 dell'Inter. Sono necessari molti minuti al ... E' questa l'altra mano che condanna l'Atalanta: nonostante la forza del ...sport.sky

L'Inter batte anche l'Atalanta e vola a +12 sulla Juve: Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi firmano il 4-0 della capolista nel recupero MILANO (ITALPRESS) - Nell'ultimo recupero della ventunesima giornata di Serie A, l'Inter batte l'Atalanta per 4-0 e ...sport.tiscali