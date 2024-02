Diabete giovanile e fast food Campi scuola Asl per gestirsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si è concluso il ciclo dirivolti ai ragazzi affetti damellito e alle loro famiglie finanziato dalla Regione Toscana e organizzato dall’Azienda Usl Toscana nord ovest con la collaborazione della Pediatria dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana (Aoup) e delle associazioni dei giovani pazienti diabetici. Tre in particolare iorganizzati per la scorsa annualità. Il primo (11-13 giugno) ha visto 20 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni partecipare a un campoche si è tenuto al residence “La Cecinella” di Marina di Cecina improntato sull’attività sportiva, dedicandosi a partite di calcio, pallavolo, tennis e passeggiate in pineta con bagno prima in mare e poi in piscina. Il secondo campo (6-8 ottobre) rivolto a ragazzi più grandi (14-17 anni) si è svolto ...