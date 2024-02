Virtus e Andrea Costa Salvezza più vicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Luca Monduzzi Il successo nel derby di Ravenna è un bel passo in avanti nella corsaper l’. Recuperati i due punti lasciati per strada domenica scorsa, i biancorossi si godono il 2-0 negli scontri diretti con Ravenna e i sei punti di vantaggio sul quintultimo posto (evitato l’ultimo posto) a otto giornate dalla fine di un campionato in cui non resta che prepararsi ad affondare le ultime stoccate decisive. Certo, anche il derby del Pala(illuminato dai circa 200 tifosi biancorossi presenti sugli spalti) ha lasciato qualche patema di troppo, ma alla fine l’epilogo non è stato lo stesso di una settimana fa. "Avevo chiesto ai ragazzi di dimenticarsi del passato e imparare, e dopo aver buttato via una partita dominata con Mestre, stavolta abbiamo concesso circa 40 punti a Ravenna in tre ...