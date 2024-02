Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024)DEL 27 FEBBRAIOORE 9.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA APRILIA E POMEIZA IN DIREZIONESUL RACCORDO ANUNARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO ANALOGA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO CON CODE TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO MENTRE DI DIREZIONESEGNALIAMO CODE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI DA FEDERICO DI LERNIAE ASTRAL ...