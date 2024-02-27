Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2024 ore 09:15 (Di martedì 27 febbraio 2024) Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 9.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA APRILIA E POMEIZA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANUNARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO ANALOGA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO CON CODE TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE NEI DUE SENSI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO MENTRE DI DIREZIONE Roma SEGNALIAMO CODE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI DA FEDERICO DI LERNIAE ASTRAL ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 8.30 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 7.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON iL ... (romadailynews)
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