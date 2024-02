Sardegna | Barelli Fi | ‘polemiche ci fanno perdere | centrodestra non è invincibile’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “C’è stato un colpevole tentennamento nella scelta del candidato presidente oltre la Zona Cesarini e abbiamo perso per questioni territoriali di 1.600-1.700 voti”. Paolo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, analizza con Affaritaliani.it la sconfitta dele di Paolo Truzzu alle elezioni regionali in. “Il candidato è stato scelto pochi minuti prima della chiusura delle liste e questo ha pesato molto. Non è solo un dato politico, è la realtà”.Fratelli d’Italia accusa Lega e Partito Sardo d’Azione di aver fatto il voto disgiunto penalizzando Truzzu. D’altronde la somma dei partiti delè 4 punti percentuali sopra il candidato. È così? “È difficile dirlo. I dati vanno letti in modo asettico. La liturgia tardiva della scelta del candidato e le polemiche ...