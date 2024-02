Quanto conta l’allenatore? La risposta di De Rossi | “È importante o il Bologna non sarebbe quarto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) La domanda è precisa: “La giocata individuale del campionepiù dell’organizzazione?”. Cioè il solito dilemma che ha appassionato più di un allenatore: sono più importanti i giocatori o i tecnici? Daniele Deha le idee chiare dopo la vittoria per 3-2 sul Torino, decisa da una tripletta di Paulo Dybala. “Il calciatore e la qualità del calciatore ti fa vincere o perdere le partite, ti fa vincere i campionati ed è la cosa più– spiega il tecnico giallorosso in conferenza stampa -. Ma se non fossetutto il resto, non vedremmo mai squadre come ilin classifica, con tutto che ha giocatori molto buoni, o non vedremmo mai imprese come quelle del Chievo di qualche anno fa. E allo stesso tempo non vedremmo mai squadre molto forti stare in basso ...