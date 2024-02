Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Banfi* , parola attestata dal secolo XIII, deriva da latino volgare p?ce(m) (acc. di p?x, p?cis < radice indeuropea *p?(n)k’- / p?(n)g’- ‘fissare > stabilire’: cfr. latino. p?ctum ‘accordo’, pang?re ‘stabilire’; in tedesco fangen ‘prendere, catturare’). è, di fatto, un latinismo di matrice giuridica indicante, nel rapporto tra Stati, ‘assenza dello stato di guerra’: così è già in Dante (Par. 6,80: Con costui puose il mondo in tanta / che fu serrato a Giano il suo delubro), là ove è evocata la Pax Romana o Pax Augusti, frutto delle politiche di Ottaviano. Nel senso poi di ‘accordo che segue un conflitto guerreggiato’, ricorre dal sec. XIV: così in Petrarca (128-122: … fra magnanimi pochi a chi ’l ben piace /… / I’ vo gridando: , , ), nella celebre perorazione che il poeta rivolge ai bellicosi prìncipi italiani. E, nel valore di ‘condizione di piena letizia determinata da un ...